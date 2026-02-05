На 5 февруари рожден ден имат

Вяра Анкова, журналист, главен оперативен директор на "Нова Броудкастинг Груп", бивш генерален директор на БНТ
Росица Лисичкова, финансист
Александър Пулев, бивш съветник на президента Радев по иновации, министър на иновациите и растежа в служебните правителства на Гълъб Донев
Ангел Симеонов, поет, бизнесмен и колекционер на българско изобразително изкуство
Акад. Валентин Бобевски, композитор и диригент
Антони Дончев, пианист, композитор и диригент на Бигбенда на Българското национално радио
Йордан Йорданов, почетен генерален консул на Унгария във Варна
Проф. Светослав Кокалов, художник, сценограф и педагог
Пламен Ранчев, адвокат
Елин Топузаков, бивш футболист, директор на ДЮШ на “Левски”
Емил Велев-Кокала, бивш футболист, треньор
Ирина Флорин, поп певица
Мартин Харизанов, депутат