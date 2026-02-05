ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 5 февруари, вижте кои са и...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22225677 www.24chasa.bg

На 5 февруари рожден ден имат

320

Вяра Анкова, журналист, главен оперативен директор на "Нова Броудкастинг Груп", бивш генерален директор на БНТ

Росица Лисичкова, финансист

Александър Пулев, бивш съветник на президента Радев по иновации, министър на иновациите и растежа в служебните правителства на Гълъб Донев

Ангел Симеонов, поет, бизнесмен и колекционер на българско изобразително изкуство

Акад. Валентин Бобевски, композитор и диригент

Антони Дончев, пианист, композитор и диригент на Бигбенда на Българското национално радио

Йордан Йорданов, почетен генерален консул на Унгария във Варна

Проф. Светослав Кокалов, художник, сценограф и педагог

Пламен Ранчев, адвокат

Елин Топузаков, бивш футболист, директор на ДЮШ на “Левски”

Емил Велев-Кокала, бивш футболист, треньор

Ирина Флорин, поп певица

Мартин Харизанов, депутат

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)