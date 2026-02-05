Спряха движението за камиони през прохода Превала заради снеговалеж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проход Превала поради снеговалеж и снегопочистване, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".