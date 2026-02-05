ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спряха движението за камиони през прохода Превала заради снеговалеж

Прохода Превала. Снимка: Архив

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проход Превала поради снеговалеж и снегопочистване, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Прохода Превала. Снимка: Архив

