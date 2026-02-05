Свлачища блокираха няколко пътища у нас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Свлачища блокираха няколко пътища в страната в четвъртък, стана ясно от съобщения на Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението по път II-19 Банско – Гоце Делчев при км 75, в района на Буково се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса на пътното платно. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват указанията на Пътна полиция.

В една лента е и движението при км 38 на път ІІ-84 Велинград - Юндола заради паднала скална маса. Движението се регулира от полиция.

По-рано от Агенция "Пътна инфраструктура" призоваха шофьорите да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия.