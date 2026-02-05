ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лавина затрупа двама в Доломитите в Италия

Възстановено е движението за камиони през прохода "Превала"

Прохода Превала. Снимка: Архив

Възстановено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала". Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението беше ограничено заради снеговалеж и снегопочистване.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

