Крем тиква с маскарпоне

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Анелия Терзиева изпраща интересна рецепта за десерт.

ПРОДУКТИ

1 и 1/2 ч.ч. предварително изпечена и пасирана тиква , 200 г маскарпоне, 500 мл прясно мляко, 1 опаковка инстантен сладкарски крем, 100 г пудра захар, 20 г масло, канела или други подправки по избор (карамфил, кардамон и др.), 5 с.л. сусамов тахан, 1/2 пакетче бисквити по избор

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Приготвяме крема според указанията на опаковката. В моя случай за него използвам половин литър мляко и 50 г захар.

Сваляме от котлона и добавяме малко масло. Разбъркваме добре.

Пасираме тиквата, която задължително трябва да е охладена. К ъм нея добавяме подправките, останалата захар и маскарпонето. Разбиваме до гладък крем.

Подреждаме в подходящи съдове - чаши например, натрошени бисквити, мус от тиква, по лъжица сусамов тахан и накрая сладкарски крем.

Оставяме да се охлади в хладилник поне за 2 часа. Гарнираме с още по една цяла бисквитка.