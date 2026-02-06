Крем тиква с маскарпоне

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
Анелия Терзиева изпраща интересна рецепта за десерт.
ПРОДУКТИ
1 и 1/2 ч.ч. предварително изпечена и пасирана тиква , 200 г маскарпоне, 500 мл прясно мляко, 1 опаковка инстантен сладкарски крем, 100 г пудра захар, 20 г масло, канела или други подправки по избор (карамфил, кардамон и др.), 5 с.л. сусамов тахан, 1/2 пакетче бисквити по избор
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Приготвяме крема според указанията на опаковката. В моя случай за него използвам половин литър мляко и 50 г захар.
Сваляме от котлона и добавяме малко масло. Разбъркваме добре.
Пасираме тиквата, която задължително трябва да е охладена. К ъм нея добавяме подправките, останалата захар и маскарпонето. Разбиваме до гладък крем.
Подреждаме в подходящи съдове - чаши например, натрошени бисквити, мус от тиква, по лъжица сусамов тахан и накрая сладкарски крем.
Оставяме да се охлади в хладилник поне за 2 часа. Гарнираме с още по една цяла бисквитка.