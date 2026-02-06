След по-меките почивни дни отново мраз и сняг

До 17 градуса ще стигат температурите в събота

Минималните температури в населените места от Северна България в петък ще бъдат от -1 до 2 градуса, в южните райони - от 1 до 6-7, по Черноморието до 6 градуса. Сутринта валежите над източните райони ще спират. Ще се задържи облачно. Следобед от запад се задава нова дъждовна вълна и в западните части от страната отново ще завали, с по-съществени валежи в района на Видин и на юг около Сандански. През следващите дни ще се захлажда. Максималните температури ще бъдат от 4 до 9 градуса, в южните райони до 14, а по Черноморието дневни температури до 13 градуса. За района на София минималната температура ще е около 2 градуса, а максималната до 9-10.

Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури в населените места ще бъдат от 2 до 8 градуса, по Черноморието до 7 градуса. През деня

ще се задържи дъждовно,

с валежи в западните и южните райони, нова снежна покривка в планините в рамките на 1 до 3 см. Максималните температури ще бъдат от 10 до 15 градуса, в югозападните райони до 17, а по Черноморието дневните температури ще са до 12 градуса. За района на София минималната температура ще е около 5 градуса, максималната до 9-10.

Над планините ще бъде ветровито, със слаби валежи от мокър сняг. Нова снежна покривка - от 1 до 3 см. Максималните температури над 2500 м ще са от -7 до -4 градуса, а на 1500 м - от 2 до 4 градуса.

В неделя минималните температури в населените места ще бъдат от 1 до 6 градуса, по Черноморието до 6 градуса. През деня облачността над страната ще бъде значителна. В южните части от страната ще превалява дъжд, а късно следобед в крайните северни райони слабо дъжд и сняг, с

условия за поледици

Максималните температури ще бъдат от 8 до 13 градуса, по Черноморието до 12 градуса. За района на София минималната температура ще е около 3 градуса, максималната до 9. Над планините ще е ветровито с облаци. Билата и върховете ще бъдат в облаци, с намалена видимост. Максималните температури над 2500 м ще са от -5 до -2 градуса, а на 1500 м - от 2 до 5 градуса.

В понеделник и вторник се създават условия за интензивни валежи от сняг, с повече валежи в южната половина от страната. В сряда утрото ще бъде мъгливо и студено, а през деня ще се затопля със слънчеви часове. В четвъртък ще се заоблачава. Следобед в северните райони ще вали дъжд и сняг, а в Южна България дъжд. Има условия за поледици. В петък преди обед ще се задържи дъждовно, а следобед валежите ще спират и облаците ще се разкъсват.