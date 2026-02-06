ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

26-годишен грък е задържан за нападението над конт...

Православен календар за 6 февруари, вижте кой празнува имен ден днес

Православен календар СНИМКА: Архив

Преп. Вукол, еп. Смирненски. Св. Фотий, патр. Константинополски. Преп. Варсануфий Велики. Св. Йоан Пророк. Св. мчци Доротея, Христина и Калиста (Блажи се)

Преп. Вукол бил ученик на св. ап. Йоан Богослов, който го посветил за епископ на гр. Смирна. В Смирна тогава имало малко покръстени, но сред всички св. Вукол се отличавал със своите добродетели. Целия си живот светецът отдал в служба на Бога.

Имен ден празнуват: Доротея, Огнян, Огняна, Искра, Искрен, Пламен, Пламена, Светла, Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав, Светослава, Фотий, Фотин, Фотина, Фотьо

Православен календар СНИМКА: Архив

