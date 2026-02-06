ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Георги Рачев: Застудяване от вторник, ще имаме един валежен февруари

Проф. Георги Рачев: Застудяване от вторник, ще имаме един валежен февруари

Проф. Георги Рачев СНИМКА: bTV

Чака ни продължение на досегашното време - сравнително топло, после влажно и след това леко захлаждане - ще имаме един валежен февруари. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в "Тази сутрин" на Би Ти Ви.

В района на Петрич на някои места падна до 70 литра на кв. м., а нощес валя в Югоизточна България, посочи той.

И припомни, че заради циклон вчера в Берлин и Франкфурт летищата бяха затворени за няколко часа заради обледяване на самолетите. Много динаминчно е времето в цяла Европа. То се дължи на поредния циклон, но идва друг - "Даниел", който ще донесе в понеделник в София дъжд и сняг вечерта и срещу вторник. След това чакаме топло и сравнително влажно време, каза още климатологът.

От 10 февруари ще има захлаждане, но от сряда - 11 февруари, отново идва затопляне. А над Алпите ще вали и олимпиадата ще мине по сняг. И у нас в планините вече има трайна снежна покривка, посочи проф. Георги Рачев.

Проф. Георги Рачев СНИМКА: bTV

