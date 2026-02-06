ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България спира споразумението на ЕС със Сан Марино...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22233883 www.24chasa.bg

Интензивен е товарният трафик на „Капитан Андреево“

828
Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Интензивен е трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщи на сайта си Главната дирекция „Гранична полиция“ по данни към 06:00 часа. На всички гранични пунктове с Република Северна Македония и Сърбия преминаването се осъществява нормално, пояснява БТА. 

От 20 януари  през граничния преход „Рудозем“ на границата с Гърция преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. На граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“  преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични пунктове, допълват от „Гранична полиция“. 

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича