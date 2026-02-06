"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Добри са условията за туризъм в планините днес, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Оттам напомнят на туристите да използват зимните маркировки и да не навлизат в лавиноопасни терени.

Във високите части на планините има умерен вятър, на места е облачно и мъгливо. Зимните съоръжения работят и ски пистите са обработени.

Няма инциденти през изминалото денонощие, добавиха от ПСС.

В планините ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания на облачността над масивите от Западна България, сочи прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. След обяд се очакват отново валежи, над около 1700 метра – сняг. Ще духа умерен, в Източна Стара планина, Странджа и Сакар – до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.