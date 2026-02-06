Облачно ще бъде през уикенда, следващата седмица ще започне със застудяване и валежи от дъжд и сняг

През почивните дни облачността в страната ще е променлива, по-често значителна. Ще има и валежи, в събота, 7 февруари, слаби и само на отделни места, а в неделя, 8 февруари, повече като количество на места в Южна България. Това се съобщава в седмичната прогноза за времето у нас от 7 до 12 февруари на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитиран от БТА.

В събота ще духа слаб вятър от запад и северозапад. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, максималните - между 10 и 15 градуса, отново по-ниски ще са в Северозападна България.

В неделя минималните температури ще са без особена промяна, а дневните с умерен северозападен, към края на деня в Източна България - североизточен вятър, ще започнат да се понижават и максималните ще бъдат между 7 и 12 градуса.

През първите два дни от следващата седмица застудяването от североизток ще продължи, вятърът ще се усили. Ще бъде облачно. На много места ще има валежи: в Северна България и по високите котловинни полета предимно от сняг, в Южна - предимно от дъжд. Вероятността за значителни количества валежи в южните райони от страната се повишава. В планините ще вали сняг и по планинските проходи ще има снежни виелици и навявания. Температурите ще се понижат значително и във вторник, 10 февруари, минималните ще бъдат предимно между минус 5 и 0 градуса, максималните - между минус 2 и 3 градуса, по-високи ще са в крайните югозападни райони.

В сряда, 11 февруари, облачността ще остане значителна и следобедни часове в Западна България ще превали дъжд. С югозападен вятър ще започне затопляне, което ще продължи и в четвъртък, 12 февруари. Дневните температури ще се повишат и ще достигнат 10-15 градуса. Ще се повишат и нощните температури. Остава с повишена вероятност за валежи в югозападната половина от страната, информира синоптикът Анастасия Стойчева.