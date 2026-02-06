Паднала скала затвори временно пътя от Пазарджик за Велинград

Пътят Пазарджик-Велинград е затворен временно заради паднала скална маса, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Срутената скална маса е в района на Варварски бани.

До почистването и обезопасяването на трасето временно пътя е затворен и в двете посоки. Движението се отбива от екипи на РУ-Септември още при село Варвара и в района на разклона за гр. Ракитово от автопатрул на РУ-Велинград. Препоръчваме водачите да използват обходни маршрути: Белово-Юндола-Велинград или Пазарджик-Пещера-Батак-Ракитово-Велинград, коментира полицейският говорител Стоянов.