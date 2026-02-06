Променят движението в две отсечки на магистрала "Тракия"

В две отсечки на АМ „Тракия" в област Бургас, с дължина от около 900 м, ще се променя организацията на движение. Това съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

От 8 ч. на 9 февруари (понеделник) до 8 ч. на 11 февруари (сряда) в района на 337-и и 348-и км на автомагистралата ще е ограничено движението в изпреварващата лента в платното за Бургас за извършването на асфалтови работи при изграждането на „прозорец" в средната разделителна линия на магистралата. Трафикът ще преминава в активната. Планираните дейности са, за да се осигури възможност на превозните средства да преминават от едното в другото платно за движение във връзка с предстоящи ремонтни дейности в участъка.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.