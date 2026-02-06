Възстановено е движението по пътя Девин – Михалково

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението при км 50 на път III-866 Девин – Михалково. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано през деня движението беше ограничено заради свличане на скална маса.