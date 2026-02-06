ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Местни твърдят, че са видели Иво Калушев в село Бъ...

Възстановено е движението по пътя Девин – Михалково

Път Снимка: Pixabay

Възстановено е движението при км 50 на път III-866 Девин – Михалково. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано през деня движението беше ограничено заради свличане на скална маса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Път Снимка: Pixabay

