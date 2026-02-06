Променят движението на трамваите в София заради ремонт на подлез "Надежда"

Във връзка с основен ремонт на релсовия път в транспортния подлез „Надежда", от 7 февруари (събота) до 10 февруари (вторник) се въвеждат временни промени в трамвайното движение, съобщават от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).
Промените ще бъдат следните:
- ТМ 1 – линията се закрива;
- ТМ 6 – разделя се на две линии:
- ТМ 6: ж.к. Иван Вазов – Надлез „Надежда"
- ТМ 6А: ж.к. Обеля 2 – гара София Север
- ТМ 7 – ще се движи от кв. Манастирски ливади-запад до Централна ж.п. гара по следния маршрут: по обичайния маршрут до спирка „Централна гара" (код 1330) на бул. „Христо Ботев", надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза", бул. „Витоша", надясно по ул. „Алабин", наляво по бул. „Христо Ботев" и обратно по маршрута към кв. Манастирски ливади-запад;
- ТМ 11 – с отклонен маршрут през бул. „Княгиня Мария Луиза";
- ТМ 27 – ще се движи от кв. Манастирски ливади-запад до Централна ж.п. гара, като достига спирка „Централна гара" (код 1327) на бул. „Княгиня Мария Луиза", след което продължава наляво по бул. „Христо Ботев" и от кръстовището с бул. „Македония" по обичайния маршрут обратно;
- ТМ 12 – разделя се на:
- ТМ 12: пл. „Журналист" – Надлез „Надежда"
- ТМ 12А: кв. Илиянци – гара София Север