На 8 февруари рожден ден имат

Христо Стоичков, легендарен футболист и треньор, носител на “Златна топка” и “Златна обувка”

Иван Манчев, известен шеф-готвач и тв водещ

Д-р Константин Тренчев, почетен президент на КТ “Подкрепа”

Рашко Младенов, актьор, режисьор и музикант, бивш министър на културата

Симеон Щерев, треньор по борба, световен и европейски шампион, бронзов олимпийски медалист по борба в Сеул 1988

Боран Хаджиев, кмет на Чепеларе

Спас Панчев, председател на Съюза на българските филателисти

Стойне Манолов, бизнесмен

Иван Ценов, бивш баскетболен национал, член на УС на Българската федерация по баскетбол

Тодор Енев, бивш тенисист, дългогодишен капитан на отбора на България

Цветан Генков, футболист