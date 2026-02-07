Православен календар за 7 февруари, ето кой има имен ден

Преп. Лука Еладски. Преп. Априон, еп. Кипърски

Преп. Партений бил беден, неук човек, но слушайки библейски книги, обикнал Господ и неговото учение. Всеки ден ловял риба и след това я раздавал на бедните. За добрините, които извършил, Бог му дал силата да изцелява. По-късно светецът получил добро образование и бил ръкоположен за епископ на Лампсак. До края на дългия си живот той се грижил усърдно за своите миряни, правил чудеса и прогонвал злите сили.

Лука Еладски се родил в гръцкото село Кастория като трето от седем деца в семейството на селяни-пришълци от егейските острови. От малък обичал безмълвието, уединението и се отличавал със скромност. Приел монашески постриг и основал неголям манастир, посветен на св. великомъченица Варвара близо до Коринт. Поради чистия си и богоотдаден живот получил дара на прозрението. Представил се в Господа на около 56 годишна възраст. Той е един от първите светци, за които се разказва, че по време на молитвите си се издигал над земята. Подробно житието на св. Лука са написали неизвестни монаси след неговата смърт. На негово е посветен един от най-известните и любими византийски манастири - Осиос Лукас в Стириот.

Имен ден днес празнува Лука.