Облачно, но по-топло ще е на 7 февруари

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но без валежи СНИМКА: Pixabay

Днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На отделни места в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен западен вятър. Максималните температури в Северна България ще бъдат между 5° и 10°, в Южна – между 11° и 14°, в крайните югозападни райони до 17°, в София 10°-11°.

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но без валежи. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е 6°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от сняг, под 1500-1600 метра от дъжд. Ще духа силен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но без валежи СНИМКА: Pixabay

