ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

80 процента от гърците подкрепят забрана на социал...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22241891 www.24chasa.bg

Времето в планините е динамично

2932
Времето в планините е динамично. СНИМКА: АРХИВ

Динамично е времето в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). 

Във високите части е мъгливо и ветровито. На места превалява слаб дъжд, прехвърча и сняг. Температурите са сравнително високи, казаха от планинската служба. 

Най-ниската измерена температура тази сутрин е на връх Ботев - минус 4 градуса, което е сравнително топло за сезона, добавиха от ПСС. 

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от сняг, под 1500-1600 метра от дъжд. Ще духа силен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитирана от БТА.

 

Времето в планините е динамично. СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)