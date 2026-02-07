ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Криминален психолог: Поведението на Ивайло Калушев...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22241917 www.24chasa.bg

Възстановено е движението при км 6 по пътя Рудозем – Смилян в района на Вълчан

3080
Път Снимка: Pixabay

Възстановено е движението при км 6 по път III-8681 Рудозем – Смилян в района на Вълчан, съобщават от агенция "Пътна инфраструктура". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Път Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)