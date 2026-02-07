ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сапунката "Бекъм": Дейвид обядва с майка си, синът...

Разчистват паднала скална маса на пътя Разлог - Гоце Делчев

1044
Срутване на скална маса Снимка Архив,илюстративна

Движението при км 103 по път II-19 Разлог - Гоце Делчев да се осъществява с повишено внимание поради почистване на скална маса, съветват от АПИ. Трафикът се регулира с пътни знаци и сигналисти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

