Разчистват паднала скална маса на пътя Разлог - Гоце Делчев

Движението при км 103 по път II-19 Разлог - Гоце Делчев да се осъществява с повишено внимание поради почистване на скална маса, съветват от АПИ. Трафикът се регулира с пътни знаци и сигналисти.