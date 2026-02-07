ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението по пътя Разлог - Гоце Делчев

Път Снимка: Pixabay

Възстановено е движението при км 103 по път II-19 Разлог - Гоце Делчев, съобщиха от АПИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Път Снимка: Pixabay

