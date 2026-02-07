ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението по пътя Нова Загора – Гурково

Възстановено е движението при км 76 по път II-55 Нова Загора – Гурково, съобщиха от АПИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

