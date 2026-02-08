Православен календар за 8 февруари, вижте кой има имен ден

Неделя 17 след Неделя подир Въздвижение - на Блудния син. Св. вмчк Теодор Стратилат. Св. прор. Захария Сърповидец

Теодор бил назначен за стратилат (войвода) в гр. Ираклия край Черно море заради своята добродетелност и мъдрост. Много хора приели християнската вяра заради него, което не се харесало на императора и поискал от Теодор да се отрече от Бога. Вместо това той разрушил всички златни и сребърни идоли на императора и раздал парчетата на бедните. Заради дързостта си стратилатът бил хвърлен в тъмница, измъчван, ослепен и посечен пред очите на съгражданите си.

Имен ден днес празнуват Захари, Захарин, Зашо, Зарин, Зарко, Заро, Захарина, Зара, Заша.