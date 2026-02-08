ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Път в кресненското село Ощава заприлича на Гранд К...

Интензивно е движението на граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово за камиони

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Интензивно е движението на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) Капитан Андреево и Лесово на границата с Турция за товарни автомобили на изход. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП). Информацията за трафика по границите е към 6:00 часа.

Граничните власти припомнят, че от 20 януари през граничния преход с Гърция „Рудозем" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи Златоград, Маказа и Ивайловград.

На граничните преходи Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът на граничните преходи с Румъния.

Движението е нормално и на граничните пунктове със Сърбия и Република Северна Македония, пише БТА.

