Условията за туризъм в планините са добри

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно, на места има мъгла, температурите са около 0 градуса. От ПСС предупредиха, че на места е възможно да има заледявания, заради вчерашните валежи.

Лифтовите съоражения в курортите работят, пише БТА.

Няма инциденти с туристи през изминалото денонощие, допълниха от планинската служба.

Над планините облачността ще бъде по-често значителна и на места ще има валежи от сняг, под 1700-1800 метра – от дъжд, според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.