Проблем с трафика по пътя Видин - Монтана, изтеглят аварирал тир

СНИМКА: АПИ

Временно движението по път I-1 Видин – Монтана при км 9 е ограничено в двете посоки поради изтегляне на тежкотоварен автомобил. Това съобщиха от АПИ.

Автомобилите изчакват на място.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: АПИ

