ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малена Замфирова в елиминациите, Тервел и Радо пре...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22246852 www.24chasa.bg

Възстановиха трафика при 9-и км на пътя Видин - Монтана

588
СНИМКА: АПИ

Възстановено е движението в двете посоки по път I-1 Видин – Монтана при км 9, съобщиха от АПИ.

Преминаването в участъка бе временно ограничено заради изтегляне на товарен автомобил. 

Товарните автомобили изчакваха на място.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)