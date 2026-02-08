Възстановиха трафика при 9-и км на пътя Видин - Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението в двете посоки по път I-1 Видин – Монтана при км 9, съобщиха от АПИ.

Преминаването в участъка бе временно ограничено заради изтегляне на товарен автомобил.

Товарните автомобили изчакваха на място.