С 456 карамфила за загиналите в катастрофи затвориха Орлов мост

456 карамфила поставиха на пътното платно близки на загинали при катастрофи, като затвориха за кратко кръстовището на Орлов мост в София. Толкова са жертвите на пътни произшествия през миналата година, обясни Петя Иванов от Сдружение "Ангели на пътя", организатор на протестното шествие, в което се включиха и много граждани, съобщи БТА.

Присъстващите запазиха минута мълчание в памет на загубилите живота си при пътни произшествия.

Протестът под надслов "Стига смърт по пътищата" започна пред Съдебната палата и след това продължи в шествие по столичните улици. Хората, които носеха снимки на загиналите свои близки, поискаха справедливост и спиране на "войната по пътищата".

Накрая събралите се благодариха и аплодираха полицаите от СДВР, които спряха движението на Орлов мост, за да се случи днешната акция. Трафикът в района вече е възстановен.