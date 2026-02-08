ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оана Цою: Румъния има стратегическа отговорност ка...

С 456 карамфила за загиналите в катастрофи затвориха Орлов мост

988
Орлов мост Снимка: Wikipedia

456 карамфила поставиха на пътното платно близки на загинали при катастрофи, като  затвориха за кратко кръстовището на Орлов мост в София. Толкова са жертвите на пътни произшествия през миналата година, обясни Петя Иванов от Сдружение "Ангели на пътя", организатор на протестното шествие, в което се включиха и много граждани, съобщи БТА.

Присъстващите запазиха минута мълчание в памет на загубилите живота си при пътни произшествия.

Протестът под надслов "Стига смърт по пътищата" започна пред Съдебната палата и след това продължи в шествие по столичните улици. Хората, които носеха снимки на загиналите свои близки, поискаха справедливост и спиране на "войната по пътищата".

Накрая събралите се благодариха и аплодираха полицаите от СДВР, които спряха движението на Орлов мост, за да се случи днешната акция. Трафикът в района вече е възстановен.

Орлов мост Снимка: Wikipedia

