АПИ: Между 10 и 13 февруари ще се обрушват скатове по "Струма" в Кюстендилско

от 10 февруари до 13 февруари, ще се обрушват скатове в участъка между 52-и и 54-и км на АМ „Струма" в област Кюстендил.

През следващата седмица - от 10 февруари до 13 февруари, ще се обрушват скатове в участъка между 52-и и 54-и км на АМ „Струма" в област Кюстендил. Дейностите ще се изпълняват в платното за Благоевград от 8 ч. до 17 ч., като при реализацията им временно ще се ограничи достъпът до аварийната лента. Превозните средства ще преминават в активната и изпреварващата ленти, информират от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20, посочват от пътната агенция.

