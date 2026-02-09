Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“И докато все още има кисело зеле в мазето и пръжки в хладилника, нека да си сварим зимен боб по селски”, ни пише Димитър Димитров.
ПРОДУКТИ
1 чиния свински пръжки (в някои области на България ги наричат джумерки)
около 300 г зрял боб
1/ 2 малка кисела зелка
2 средно големи глави кромид лук
3 сухи чушки
1 морков
2 домата от консерва (може и без тях)
няколко скилидки чесън или 1 цяла глава (количеството е по ваша преценка)
черен пипер
балканска чубрица
сух джоджен
червен пипер
1 дафинов лист по желание
сол на вкус
3 с. л. олио
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Сваряваме боба с дафиновия лист до омекване, а зелето нарязваме и запържваме или запичете във фурната с олиото до готовност. В голяма тенджера запържваме пръжките с нарязаните на ситно лук, чушки и моркови, след което добавяме и доматите.
Пържим и бъркаме до извирането на доматената водичка. Слагаме изцедения бобец, а след него и зелето. Пускаме и обелените цели чесънчета и поръсваме гозбата с черния и червения пипер, стрития джоджен и чубрицата.
Солим, ако е необходимо, защото по принцип соленото кисело зеле не позволява това. Задушаваме и бъркаме до пълното омесване на продуктите. Сами ще прецените кога ястието е готово.