КОЙ ГОТВИ

“И докато все още има кисело зеле в мазето и пръжки в хладилника, нека да си сварим зимен боб по селски”, ни пише Димитър Димитров.

ПРОДУКТИ

1 чиния свински пръжки (в някои области на България ги наричат джумерки)

около 300 г зрял боб

1/ 2 малка кисела зелка

2 средно големи глави кромид лук

3 сухи чушки

1 морков

2 домата от консерва (може и без тях)

няколко скилидки чесън или 1 цяла глава (количеството е по ваша преценка)

черен пипер

балканска чубрица

сух джоджен

червен пипер

1 дафинов лист по желание

сол на вкус

3 с. л. олио

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Сваряваме боба с дафиновия лист до омекване, а зелето нарязваме и запържваме или запичете във фурната с олиото до готовност. В голяма тенджера запържваме пръжките с нарязаните на ситно лук, чушки и моркови, след което добавяме и доматите.

Пържим и бъркаме до извирането на доматената водичка. Слагаме изцедения бобец, а след него и зелето. Пускаме и обелените цели чесънчета и поръсваме гозбата с черния и червения пипер, стрития джоджен и чубрицата.

Солим, ако е необходимо, защото по принцип соленото кисело зеле не позволява това. Задушаваме и бъркаме до пълното омесване на продуктите. Сами ще прецените кога ястието е готово.