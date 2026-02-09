На 9 февруари рожден ден имат

Марияна Литова, зам. главен редактор на в. "24 часа"
Вицеадмирал о.р. Румен Николов, главен директор на ГД “Аварийно-спасителна дейност” към “Морска администрация”, бивш началник на отбраната
Ген.-майор Данчо Дяков, бивш началник на НСО
Николай Павлов, бивш шеф на “Булгаргаз”, бивш служебен министър на енергетиката
Палми Ранчев, поет, белетрист и преводач, дългогодишен треньор на националния отбор по бокс
Иренa Варадинова, юрист
Бойко Найденов, адвокат, бивш директор на Националната следствена служба
Минчо Празников, синоптик
Фиданка Кацарева, депутат
Румънеца (Адриан-Михай Рачев), музикант и певец