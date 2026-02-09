ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 9 февруари рожден ден имат

2368

Марияна Литова, зам. главен редактор на в. "24 часа"

Вицеадмирал о.р. Румен Николов, главен директор на ГД “Аварийно-спасителна дейност” към “Морска администрация”, бивш началник на отбраната

Ген.-майор Данчо Дяков, бивш началник на НСО

Николай Павлов, бивш шеф на “Булгаргаз”, бивш служебен министър на енергетиката

Палми Ранчев, поет, белетрист и преводач, дългогодишен треньор на националния отбор по бокс

Иренa Варадинова, юрист

Бойко Найденов, адвокат, бивш директор на Националната следствена служба

Минчо Празников, синоптик

Фиданка Кацарева, депутат

Румънеца (Адриан-Михай Рачев), музикант и певец

