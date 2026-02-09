ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 9 февруари, вижте кой празнува имен ден

Православен календар СНИМКА: Архив

Св. мчк Никифор (Отдание на Сретение Господне) (Тип. с. 216, т. 1)

Свещеникът Саприкий и християнинът Никифор, които живеели в гр. Антиохия били приятели, но враждата ги разделила и те станали врагове. След време Никифор разбрал колко грешни са тези чувства и потърсил прошка от своя най-верен някога другар. Но Саприкий не искал да му прости. Тогава Господ наказал жестокостта на Саприкий. В деня, когато трябвало да бъде посечен, Бог го накарал да се отрече от него.

Имен ден: Никифор, Форьо, Фори, Никифора.

Православен календар СНИМКА: Архив

