От днес плащат пенсиите в пощите

2888
Изплащането на пенсиите в пощите е до 20 февруари. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

От днес започва изплащането на пенсиите в пощите. То ще завърши на 20 февруари.

Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези дати са неработни дни, какъвто е случаят с едната от тях през този месец, изплащането извършва на първия работен ден след това.

Изплащането се извършва по изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за февруарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 февруари 2026 г. Някои вече бяха преведи още през почивните дни.

На 3 февруари на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец януари.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 февруари (понеделник).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията".

Изплащането на пенсиите в пощите е до 20 февруари. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

