Добри са условията за туризъм в планините

Планина СНИМКА: Пиксабей

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК) за БТА.

Времето е облачно, със североизточен вятър във високите части. Очаква се следобед да завали сняг.

Пистите по курортите са обработени.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде облачно, в масивите от Западна България с валежи от сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

