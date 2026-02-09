ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

37-годишен мъж от София е загинал при инцидент с ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22253126 www.24chasa.bg

Спряха движението на камиони през прохода Превала заради снеговалеж

484
Затвориха прохода Превала за тежкотоварни автомобили заради снеговалеж Снимка: Архив

Ограничава се движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала", поради снеговалеж и снегопочистване, съобщи Адриан Петров зам.-областен управител в Смолян.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Затвориха прохода Превала за тежкотоварни автомобили заради снеговалеж Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)