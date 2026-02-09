Спряха движението на камиони през прохода Превала заради снеговалеж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ограничава се движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала", поради снеговалеж и снегопочистване, съобщи Адриан Петров зам.-областен управител в Смолян.