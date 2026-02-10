ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ягодови сърца в шоколад

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

“По повод Свети Валентин предлагам бърза и лесна рецепта за сърца от ягоди в шоколадова глазура”, ни пише Румен Петров.

ПРОДУКТИ 

500 г ягоди

120 г натурален шоколад

50 г бял шоколад

клечки за зъби или коктейлни клечки

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Отстраняваме дръжките на ягодите. Измиваме ги и ги подсушаваме.

Разрязваме ягодите наполовина.  Подреждаме двете половинки така, че да се образува сърце, и ги забождаме с клечки.

Разтопяваме натуралния шоколад на водна баня и го оставяме настрана да се темперира за няколко минути на стайна температура.

Потапяме ягодовите сърца в шоколада и ги оставяме да се отцедят върху решетка или хартия за печене.

Оставяме ги в хладилник за около час или докато стегне глазурата. Отгоре декорираме с разтопения на водна баня бял шоколад и връщаме в хладилника. Преди сервиране отстраняваме клечките за зъби. 

 

