Ягодови сърца в шоколад

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
“По повод Свети Валентин предлагам бърза и лесна рецепта за сърца от ягоди в шоколадова глазура”, ни пише Румен Петров.
ПРОДУКТИ
500 г ягоди
120 г натурален шоколад
50 г бял шоколад
клечки за зъби или коктейлни клечки
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Отстраняваме дръжките на ягодите. Измиваме ги и ги подсушаваме.
Разрязваме ягодите наполовина. Подреждаме двете половинки така, че да се образува сърце, и ги забождаме с клечки.
Разтопяваме натуралния шоколад на водна баня и го оставяме настрана да се темперира за няколко минути на стайна температура.
Потапяме ягодовите сърца в шоколада и ги оставяме да се отцедят върху решетка или хартия за печене.
Оставяме ги в хладилник за около час или докато стегне глазурата. Отгоре декорираме с разтопения на водна баня бял шоколад и връщаме в хладилника. Преди сервиране отстраняваме клечките за зъби.