ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте кемпера, в който намериха мъртви Ивайло Калу...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22255498 www.24chasa.bg

Пътят към Пампорово вече е почистен

2636
снимка: pixabay

Пътуването към курорта Пампорово се извършва без ограничения, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). От пресцентъра ѝ допълват, че пътят е почистен до асфалт. По-рано днес заради инцидент между лек автомобил, движещ се от село Проглед към курортния комплекс, и снегорин за кратко бе затруднено движението в участъка. Множество бяха и закъсалите автомобили в района на почивна база "Мирчо войвода" и разклона за хотел "Финландия".

В област Смолян пътищата са почистени и е осигурено движението при зимни условия. В момента временно, поради снеговалеж и за почистване, е ограничено движението на тежкотоварни камиони с ремаркета и полуремаркета през проход „Превала“.

АПИ апелира шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция и да не предприемат резки маневри, съобщава БТА.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ.

 

снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)