Пътят към Пампорово вече е почистен

Пътуването към курорта Пампорово се извършва без ограничения, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). От пресцентъра ѝ допълват, че пътят е почистен до асфалт. По-рано днес заради инцидент между лек автомобил, движещ се от село Проглед към курортния комплекс, и снегорин за кратко бе затруднено движението в участъка. Множество бяха и закъсалите автомобили в района на почивна база "Мирчо войвода" и разклона за хотел "Финландия".

В област Смолян пътищата са почистени и е осигурено движението при зимни условия. В момента временно, поради снеговалеж и за почистване, е ограничено движението на тежкотоварни камиони с ремаркета и полуремаркета през проход „Превала“.

АПИ апелира шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция и да не предприемат резки маневри, съобщава БТА.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ.