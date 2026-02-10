На 10 февруари рожден ден имат

Проф. д-р Стефка Петрова, специалист по хранене и диететика, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”
Проф. Димо Димов, цигулар, дипломат и политик, основател на квартет “Димов” и празниците на изкуствата “Аполония”
Екатерина Гумнерова, публицист
Искра Ангелова, журналист, актриса
Красимир Гюлмезов, композитор и музикант
Наталия Симеонова, журналистка
Николай Балкански, цирков артист, технически директор на цирк “Балкански”
Пламен Вълков, пресаташе на федерациите по ски и лека атлетика
Страхил Делийски, политически анализатор
Поли Генова, поппевица
Цветан Лазаров, художник