На 10 февруари рожден ден имат

Проф. д-р Стефка Петрова, специалист по хранене и диететика, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Проф. Димо Димов, цигулар, дипломат и политик, основател на квартет “Димов” и празниците на изкуствата “Аполония”

Екатерина Гумнерова, публицист

Искра Ангелова, журналист, актриса

Красимир Гюлмезов, композитор и музикант

Наталия Симеонова, журналистка

Николай Балкански, цирков артист, технически директор на цирк “Балкански”

Пламен Вълков, пресаташе на федерациите по ски и лека атлетика

Страхил Делийски, политически анализатор

Поли Генова, поппевица

Цветан Лазаров, художник