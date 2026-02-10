Облачно време с превалявания от дъжд и сняг ни очаква на 10 февруари

Днес облачността ще е значителна. Преди обяд на места в югоизточните райони ще бъде с превалявания от дъжд, а почти през целия ден в северозападните и планинските – от сняг. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 2° и 7°, в София – около 3°, съобщава НИМХ, цитиран от БТА.

По Черноморието облачността ще бъде значителна. Преди пладне по южното крайбрежие ще превалява дъжд. Ще духа умерен, временно силен източен вятър. Максималните температури ще бъдат около 6°-7°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно, в масивите от западната половина от страната с превалявания от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.