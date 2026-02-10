ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Георги Рачев: Ще има затопляне след днешните студени ветрове в София

Климатологът проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

"Динамично време и тази седмица. Днес е хладно тази сутрин, ветровете в София са доста студени, но утре ще има затопляне", заяви в "Тази сутрин" по bTV метеорологът проф. Георги Рачев.

"Февруари общо взето си върви като топъл и влажен месец. Може би чак към 20-и се очаква смяна на общата циркулация над европейския регион, тогава вече ще стане по-топло и не толкова влажно", обясни той.

"Днес трябваше някоя снежинка да дойде насам в София, но не дойде. Днес със вятъра усещането ще е за -6, -7 градуса, но реално сме около нулата", отбеляза проф. Рачев. 

"В Боровец ще има сняг и дъжд, петък ще е по-съществени валеж, но общо взето дори там е по-топло от нормалното за февруари. В Пловдив времето е топло, като евентуалното застудяване в края на седмицата е малко вероятно", каза още той.

"За 14 февруари ще е хубаво времето, подобаващо с поне 2 чаши вино", пошегува се метеорологът. И допълни: "Следващият понеделник и вторник ще има снеговалежи в Пампорово, ще е идеално за почивка".

Проф. Рачев обясни още, че по морето, както и в Северна и Централна България се очаква затопляне следващата седмица.

