ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22258636 www.24chasa.bg

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изхода на ГКПП „Капитан Андреево“

1936
Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата с Турция “Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ в информация, публикувана на сайта, за трафика на българските ГКПП към 6:00 ч. 

От 20 януари през граничния преход „Рудозем“ на границата с Гърция преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. На граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички останали гранични пунктове и преходи на границите с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния.

 

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)