Продължава обрушването по АМ „Струма" в област Перник

Тази седмица ще продължи обрушването на откоси в участъка между 16-и и 19-и км на АМ „Струма" в област Перник. До 17 февруари дейностите ще се изпълняват в платното в посока София, като при реализацията им временно ще се ограничава преминаването във външната активна лента. Автомобилите ще преминават във вътрешната активна и изпреварващата ленти. Припомняме, че работите в 3-километровата отсечка стартираха на 2 февруари.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.