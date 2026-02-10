ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шънджън отбелязва сериозни резултати в икономиката...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22260070 www.24chasa.bg

Продължава обрушването по АМ „Струма" в област Перник

2500
Магистрала “Струма” СНИМКА: “24 ЧАСА”

Тази седмица ще продължи обрушването на откоси в участъка между 16-и и 19-и км на АМ „Струма" в област Перник. До 17 февруари дейностите ще се изпълняват в платното в посока София, като при реализацията им временно ще се ограничава преминаването във външната активна лента. Автомобилите ще преминават във вътрешната активна и изпреварващата ленти. Припомняме, че работите в 3-километровата отсечка стартираха на 2 февруари.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Магистрала “Струма” СНИМКА: “24 ЧАСА”

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)