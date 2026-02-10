ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мария Екимова-Пенева става временно и.д. директор ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22262458 www.24chasa.bg

Паркът на Военна академия временно затваря за посетители заради монтиране на инсталации

784

От 11 февруари до 1 март ще бъде затворен за посетители паркът на Военна академия „Г. С. Раковски". В този период ще бъдат монтирани светлинните инсталации в парка, които са част от фестивала Sofia Lights.

Целта е да се гарантира безопасността на гражданите по време на разполагането и закрепването на монументалните фигури, които са включени в арт инсталацията.

Петото издание на фестивала Sofia Lights ще се проведе от 1 до 22 март, а специален гост тази година е визуалният артист Аманда Парър. Творбите на Аманда Парър са гостували в повече от 300 града и са достигнали до милиони хора по света. В парка ще бъдат разположени шест човешки фигури с монументален мащаб – „Човекът" и пет скулптури от серията „Фантастична планета" , които в симбиоза с арт инсталациите „Частици" и „Присъствие 2.0" на студио EMPATIA, създават магична визуална среда.

Фестивалът е включен в Календара на културните събития на Столична община.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)