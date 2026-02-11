Монтират ограничителни колчета на пътя, където загина Сияна

От 129 км до 131 км е започнал монтаж на ограничителни колчета край село Телиш, където загина 12-годишната Сияна и бившият кмет на Червен бряг. Целта е да се спрат рисковите изпреварвания. От вчера е започнал монтажа и ще продължи няколко дни. Ще има изградена и мантинела.

Кметът на Телиш Нели Дакова заяви пред Нова тв, че иска основен ремонт на пътя, който е важен за Северозапада. Тя допълни, че няма да се задоволи с тези 2 км. За нея на този път всички са под тормоз на тежкотоварните автомобили и помили да се спазват пътните ограничения.