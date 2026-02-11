Интензивен трафик за тирове на „Капитан Андреево“ и „Лесово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението е интензивно на изход за товарни автомобили на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" с Турция, съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си. Информацията е към 6:00 часа.

На границата с Гърция от 20 януари през прехода "Рудозем" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, напомнят от "Гранична полиция". Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград".

На граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички контролно-пропусквателни пунктове.

Движението е нормално на всички гранични пунктове със Сърбия, пише БТА.