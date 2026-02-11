ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шоуто на Бед Бъни на полувремето на Супербоул сред...

До 17 ч. днес движението от км 0 до км 19 на АМ "Марица" в към София се осъществява с повишено внимание

АМ "Марица" Снимка: Google street view

До 17 ч. днес движението от км 0 до км 19 на АМ "Марица" в посока София се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности по пътната настилка, съобщиха от АПИ. 

Трафикът е сигнализиран с пътни знаци. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

