ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шоуто на Бед Бъни на полувремето на Супербоул сред...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22265682 www.24chasa.bg

До 17 ч. днес движението при км 397 по пътя Симитли – Кресна е двупосочно в една лента

2304
СНИМКА: Google Street View

До 17 ч. движението при км 397 по път I-1 Симитли – Кресна се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от сигналисти. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: Google Street View

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание