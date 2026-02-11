До 17 ч. днес движението при км 397 по пътя Симитли – Кресна е двупосочно в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

До 17 ч. движението при км 397 по път I-1 Симитли – Кресна се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от сигналисти.