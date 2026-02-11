Три големи моста и два тунела ще има на обходния път на Кресна (Снимки)

Над 60 тежкотоварни машини и над 170 строители работят на обекта

Три големи моста и два тунела ще има на обходния път на Кресна. В момента на обекта работят над 60 тежкотоварни машини и 170 строители като освен тежкотоварните машини има и специализирана сондажна техника за изпълнението на пилоти. Извършва се почистване на строителната площадка от храсти и дървета и се отстранява хумусният пласт. Работи се по всички подлези за селскостопански пресичания, както и по част от реконструкциите на електропроводи и напоителни канали. Започнали са и подготвителните работи за изграждането на едно от тунелните съоръжения, като в момента се укрепват изкопите при предпорталните площадки. По мостовите съоръжения се изпълнява фундиране от пилоти с диаметър 1,2 м като общата им дължина е около 650 м, съобщиха от АПИ.

Строителството на обходния път на Кресна стартира на 27 ноември м. г. Отсечката ще е с дължина близо 4.2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ „Струма". С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около две години.

Обходът ще бъде с габарит Г 10.50, което е две ленти за движение. Първите двеста метра от него съвпадат с път I-1, след което той ще преминава по ново трасе. Отсечката ще пресича на две места река Струма, ще преминава покрай резервата „Тисата", над път I-1 и ж. п. линията София - Кулата, както и над р. Влахинска. На обекта ще бъдат изградени 5 големи съоръжения - два тунела и три моста. Тунелите „Кресна 1" и „Кресна 2" ще са с дължина 359 м и 231 м. Двата моста над р. Струма ще са съответно по 298 м и 296 м, а третото мостово съоръжение над р. Влахинска ще е 203 м. В края на участъка ще има площадка за отдих, след която ще бъде изградена и етапната връзка с първокласния път I-1 София – Кулата. На площадката ще има възможност да се разположат търговски обекти с 50 паркоместа за тирове и автобуси и 49 паркоместа за автомобили, от които 5 ще са за хора в неравностойно положение.

Пресичанията със селскостопанските пътища ще се осъществява на две нива чрез 4 подлеза. Целта е на земеделските стопани от региона да се осигури безопасен и удобен достъп до селскостопанските имоти. За опазването на биологичното многообразие ще бъдат изградени 22 малки съоръжения /водостоци/, които ще изпълняват функциите на „проходи за влечуги". В проекта е предвидено и построяването на армонасипни стени в два участъка с дължина 37 м и 71 м и една подпорна джоб стена, която ще е 119 м.

Строителството на обходния път на Кресна е етап от проекта за проектиране и изграждане на лот 3.2.2 от АМ „Струма", участък Крупник - Кресна – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90≡397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма", включително и пътни връзки". Изпълнител на проектирането и строителните работи е ДЗЗД „Струма - 3.2.2", в което участват: „ГБС Инфраструктурно строителство" АД, „Главболгарстрой интернешънал" ЕАД и „ЕПОС – Емпреза Потругеза де Обрас Субтеренеас" АД, Португалия, Порто Салво)" ЕООД. Стойността на договора за лот 3.2.2 е 570 239 136.32 лв. или 291 558 640,74 евро. Строителният надзор е възложен на ДЗЗД „Струма 2019-ППИ-СВС", в което са „Пътинвест-инженеринг" АД и „SWS engineering Spa", Италия, Тренто. Стойността на договора е 9 413 253.89 лв. с ДДС или 4 883 860,05 евро. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи на лот 3.2.2 по договор е 1286 календарни дни и започва от датата на подписване на Протокол обр. 2а.

През 2023 г. беше изпълнено доизграждането на пътен възел „Кресна", друг етап от строителството на лот 3.2.2. Пътният възел беше допълнен с три нови пътни връзки, необходими за безопасната и безконфликтна връзка между път I-1/Е-79/ София - Кулата и участъка Кресна - Сандански от АМ „Струма".