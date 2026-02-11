Камион аварира на км 56 от пътя Велико Търново - Гурково

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението при км 56 по път ІІ-55 Велико Търново -Гурково се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

По-късно движението бе възстановено.