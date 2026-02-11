ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Христо Стоичков взема дял от румънски клуб

Камион аварира на км 56 от пътя Велико Търново - Гурково

800
Аварирал тир СНИМКА: Архив

Временно движението при км 56 по път ІІ-55 Велико Търново -Гурково се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

По-късно движението бе възстановено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

